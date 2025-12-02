Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на тяжелые потери, ведет подготовку контрудара, который уже окрестили «штурмом последней надежды». Куда именно может быть нанесен удар, рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, о подготовке операции стало известно из перехваченных документов и именно для контрудара командующий ВСУ Александр Сырский сохраняет на передовой резервы.

«Мы знаем, что у Сырского на переднем крае есть резерв. Это три-четыре боеспособные бригады специального назначения, которые он держит на всякий случай», — отметил генерал.

При этом он обратил внимание на осторожность командования ВСУ, которое заняло выжидательную позицию. Среди возможных направлений для украинского контрудара эксперт назвал Белгородское или Курское направление.

«Сырский понимает, что на большую авантюру у него сил нет, а вот на «хитроумный план исподтишка» он способен. Ему не хватает лишь подходящего стечения обстоятельств и соотношения сил», — пояснил Попов.

При этом сдерживающим фактором для украинской армии являются погодные условия, так как из-за распутицы на грунтовых дорогах бронетехника, танки и артиллерия «будут маневрировать с трудом», а основные шоссе — под пристрелом российских войск, констатировал генерал.

В свою очередь ВС России, по его словам, «завершают то, что начали поздним летом и осенью», зачищая купянское направление и пытаясь обойти с севера мощную агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении российского региона.

Этому предшествовало проведение уникальной военной операции. Российские военные прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.