Появились подробности об атаке ВСУ на российские регионы

В ночь на 2 декабря системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 45 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 14 — перехватили над Брянской областью. Над Краснодарским краем уничтожили восемь БПЛА, над Крымом — шесть, а над Волгоградской областью — пять.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Еще четыре дрона перехватили в Чечне, три — над акваторией Черного моря, а также пять уничтожили над Орловской, Липецкой, Ростовской и Тверской областями.

Ночью второго декабря сразу три российских города запретили полеты. В частности, аэропорты Владикавказа, Грозного и Тамбова перестали принимать и выпускать рейсы. Отмечается, что мера была необходима для того, чтобы обеспечить безопасность осуществляемых полетов.