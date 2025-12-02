Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Константиновке в Донецкой народной республике находятся в огневом мешке. О том, как украинская армия попала в котел, рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины в Константиновке фактически оказались в огневом мешке», — рассказал чиновник.

Кимаковский рассказывает, что Вооруженные силы России окружили украинскую армию с трех сторон. По его словам, это было сделано с севера, юга и востока.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили группу наемников из Чехии и Польши точным авиаударом на сумском направлении. Они находились в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.