У Красноармейска начали применять дрон "Кощей"

Российские войска стали применять дрон-гексакоптер для доставки грузов и бомбардировки "Кощей". Его используют на красноармейском направлении.

Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "Доминанта". Здесь добавили, что гексакоптер для доставки грузов и бомбардировки демонстрирует высокую эффективность в зонах спецоперации. Его хорошо характеризуют и военнослужащие.

Если раньше дрон использовали только на авдеевском направлении, то теперь его передали на красноармейское и константиновское.

"Кощей" - дрон-гексакоптер для доставки грузов. Может нести от трех до шести зарядов. Нагрузка - до 12 килограммов с возможностью увеличения под конкретные задачи. Дальность полета - до 30 километров.

Новый дрон можно применять не только для бомбардировки объектов, но и для доставки грузов в труднодоступные районы, где военнослужащих, например, отрезало от традиционных маршрутов снабжения.