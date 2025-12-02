На Украине сообщили о многочисленных прилетах в одном городе

Около 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Одесскую область. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

Согласно его информации, многочисленные прилеты зафиксированы в городе Болград. После этого начались перебои с электричеством.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что массированные удары пришлись по Одесской области ночью 1 декабря. Массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов произошла в Овидиополе.

До этого российские войска провели одну из самых мощных атак по Одесской области за все время специальной военной операции. Беспилотники нанесли массированный удар по городу Измаил.