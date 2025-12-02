Большинство украинских военных в настоящий момент сами выступают за скорейшее завершение конфликта. Об этом рассказал немецкий военный корреспондент Кристоф Ваннер, работающий сейчас в Киеве.

«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, которые просто хотят, чтобы этот конфликт закончился», — сказал корреспондент телеканала Welt в своем youtube-канале.

Ваннер подчеркнул, что сам неоднократно слышал подобные признания со стороны ВСУ. Также немецкий журналист отметил, что лично украинский президент Владимир Зеленский испытывает страх за реакцию наиболее радикальных солдат, которые не желают признавать потери территорий.

Накануне стало известно об освобождении российской армией города Красноармейска (Покровска), активные бои за который шли в течение почти всего 2025 года. ВС РФ возвели флаг над городом. В России еще в ноябре, после освобождения Купянска, отмечали, что успехи российской армии на фронте должны стать мотивацией для Киева в целом, чтобы, наконец, начать шаги в сторону окончательного урегулирования украинского конфликта.