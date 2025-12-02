США завезли в страну НАТО в Европе партию новейших Abrams

Четвертая партия новейших американских танков M1A2 Abrams прибыла в Польшу и сейчас разгружается в одном из морских портов страны. Об этом сообщил замглавы Министерства национальной обороны республики Павел Бейда.

«В настоящее время в одном из портов идет разгрузка 32 танков M1A2. В конечном итоге они поступят на вооружение Войска Польского, но сначала пройдут переработку на предприятиях», — заявил Бейда в соцсети X. Он уточнил, что речь идет о четвертой поставке по действующему контракту с США.

Соглашение о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams Польша подписала с США в 2022 году. Поставки рассчитаны на 2025–2026 годы. В Минобороны республики отмечают, что новая техника должна заменить часть танков советского производства и усилить бронетанковые подразделения на востоке страны.

Ранее польское военное ведомство сообщало, что первые три партии Abrams направили в учебные подразделения для подготовки экипажей и технического персонала. По мере ввода в строй новых машин Минобороны планирует поэтапно разворачивать полнокомплектные танковые батальоны по стандартам НАТО.