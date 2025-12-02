Путин заявил о планомерном уничтожении ВСУ на левом берегу Оскола

Путин: уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол идет планомерно
Уничтожение окруженных на левом берегу реки Оскол формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет планомерно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск, передает РИА Новости.
«Можно констатировать, что уничтожение формирований противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, Путин заявил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации принадлежит Вооруженным силам (ВС) России.
Путин поставил перед ВС РФ задачу создать буферную зону на границе с Украиной
27 ноября российский лидер рассказал, что некоторые военные ВСУ, попавшие в окружение у берегов реки Оскол, уже выглядят как бомжи. По словам главы государства, в этом районе заблокированы 15 батальонов ВСУ — это 3,5 тысячи человек.
Ранее российские войска ударили по Купянску-Узловому в Харьковской области.