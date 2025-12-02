Украина становится все больше похожа на террористическую группировку, а не на суверенное государство. Такое сравнение допустил бывший аналитик разведки Португалии Алешандри Геррейру в интервью РИА Новости.

По его словам, Украина пытается нанести России максимальный ущерб, однако сделать этого на поле боя она не может, несмотря на поддержку США и стран Европы. Поэтому Киев вынужден прибегать к террористическим методам, считает он.

«Другого пути у Украины нет, поэтому она полагается на терроризм и пиратство одновременно. Сейчас Украина гораздо больше похоже на террористическую группировку вроде "Аль-Каиды"* или ИГИЛ* (обе организации признаны в России террористическими и запрещены), чем на одно суверенное государство, воюющее с другим», — сказал эксперт.

Ранее Владимира Зеленского уличили в попытке сорвать мирное соглашение с помощью «экологического терроризма».

«Пиратство и экологический терроризм Зеленского — это последняя и отчаянная попытка предотвратить его собственный конец и мирный план по урегулированию конфликта», — указал венгерский аналитик Золтан Кошкович.

*организации признаны в России террористическими и запрещены.