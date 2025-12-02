В США назвали сценарий завершения конфликта на Украине

Возможности для урегулирования украинского конфликта путем переговоров в этом году нет. Конфликт завершится, когда Россия нанесет Украине военное поражение, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью «Ленте.ру».

«Все закончится на поле боя. Россия нанесет Украине военное поражение так же, как Советский Союз разгромил немецкую армию», — сказал эксперт.

После этого, добавил Джонсон, состоится церемония капитуляции. Будет ли в этом участвовать НАТО — пока вопрос открытый, но конфликт в любом случае завершится силовым путем.

В США назвали сроки поражения Украины

По его словам, Россия не согласится на условия предложенного США мирного плана, поскольку они не отвечают интересам Москвы. Кроме того, для дипломатического урегулирования сейчас слишком много препятствий.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер допустил, что по итогу конфликта Россия консолидирует большую часть Украины. При этом остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы.