В ходе операции по освобождению Волчанска в Харьковской области российские войска нанесли значительный урон украинским силам, сообщает ТАСС.

По данным источника в российских силовых структурах, потери ВСУ составили более 23 тысяч человек, из которых не менее 8 тысяч были уничтожены. За полтора года боевых действий на этом направлении противник потерял около 46% личного состава своей группировки, при этом средние суточные потери составляли свыше 40 человек убитыми и ранеными.

В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ

Собеседник агентства также уточнил, что оборона Волчанска осуществлялась 33 батальонами ВСУ, усиленными более чем 90 танками, свыше 320 единицами бронетехники, 37 реактивными системами залпового огня. Общая численность задействованного украинского контингента, включая объединённую штурмовую бригаду «Лють», оценивается не менее чем в 50 тысяч человек.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как жители Красноармейска встречают российских военнослужащих.