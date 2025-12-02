Кроме неонацистских батальонов, украинская армия «рабоче-крестьянская», простого солдата им не жалко, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«‎Если иметь ввиду, что, кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук сообщил президенту о том, что Киев бросает на Красноармейское направление новых призванных и мобилизованных солдат. По его словам, лесополосы в этом районе усыпаны телами украинских военнослужащих, которые были отправлены для деблокирования Красноармейска.