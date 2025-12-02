Путин поставил перед ВС РФ задачу создать буферную зону на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск 30 ноября поручил доложить о выполнении задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы с Украиной.

Обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, глава государства запросил информацию о текущей обстановке в зоне ответственности группировки «Север», в частности, в районе города Волчанск.

Путин поставил задачу по СВО на зиму

Напомним, что в ходе ежемесячного доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничных районах Украины в ноябре.

Ранее были раскрыты потери ВСУ в Волчанске.