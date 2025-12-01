Раскрыта значимость перехода Волчанска под контроль ВС РФ

Переход Волчанска в Харьковской области под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ создает условия для продвижения всей группировки войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, его поздравление личному составу подразделений опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

Он отметил, что участвовавшие в освобождении города от Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцы сделали серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Уточняется, что в боях за Волчанск участвовали военнослужащие 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады.

О взятии Волчанска под контроль российских войск стало известно ранее 1 декабря. Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Красноармейска (украинское название — Покровск) и Волчанска.