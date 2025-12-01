Командование ВСУ устраняет свидетелей преступлений украинских боевиков, рассказал журналистам военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили эксперта прокомментировать целенаправленное убийство в ноябре двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском, которые пытались выйти в сторону российских войск.

Собеседник агентства отметил, что под Купянском была намеренная акция. Он добавил, что зафиксировано огромное количество подобных случаев, в частности, в Курской области и в ЛНР.

«Ни один военнослужащий не выполняет задачи без боевых распоряжений либо без указаний со стороны вышестоящего руководства. Они [командование ВСУ] всячески пытаются уничтожить всех свидетелей, которые будут рассказывать о преступлениях украинских боевиков», — разъяснил Марочко.

По его данным, многие граждане Украины не хотят находиться на подконтрольной ВСУ территории, и, несмотря на грозящую им опасность боевых действий, ждут прихода российских войск или пытаются выйти самостоятельно.

Марочко заметил, что правительство Украины проводит политику устрашения против своих же граждан.