Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин посетил пункт управления вечером 30 ноября. В ходе визита он получил доклады об освобождении городов Красноармейск и Волчанск.

«Вечером 30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Иванаева», — заявил он.

Песков добавил, что Путину доложили о «результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», а также о ходе ликвидации группировки ВСУ в красноармейско-димитровской агломерации.

