Путину доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединённой группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил «о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии».

«В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — сказал Песков.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские операторы беспилотников сбрасывают для ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаваться, давая тем самым им единственный шанс выжить.