Французские военнослужащие опасаются, что их могут отправить на Украину для участия в конфликте против России. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на слова французского лейтенанта.

По его мнению, возможная отправка контингента приведёт к огромным потерям — военнослужащий заявил, что в таком случае французских солдат «ждёт бойня».

Другой собеседник издания, морской пехотинец, отметил, что при нынешних условиях Франция может оказаться не готова к тому, что её ожидает на украинском поле боя.

Как пишет JDD, военные Франции уже отрабатывают навыки, связанные с типичными условиями украинского конфликта.

В частности, вооружённые силы тренируются вести бой из окопов, используют элементы радиоэлектронной борьбы и проводят тактические учения с беспилотниками.

Кроме того, увеличилось число совместных тренировок с украинскими военными.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» по-прежнему рассматривает отправку военного контингента на Украину, однако не планирует размещать его на передовой.