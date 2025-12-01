Адмирал НАТО призвал ответить на удары Украины по танкерам

Анкара должна ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам в Черном море.

С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке Джем Гюрдениз.

«На фоне усилий Турции обеспечивать безопасность транспортировки зерна попытки Киева и его союзников "наказывать" турецкие суда и организовывать провокационные атаки на турецком шельфе являются недопустимыми», — подчеркнул морской офицер.

СМИ: на подорванных Киевом танкерах были российские граждане

Гюрдениз, являющийся соавтором турецкой оборонной доктрины «Голубая родина», напомнил, что Турция «не может игнорировать такие инциденты» и должна закономерно ответить в соответствии со своими интересами и международным правом.