Адмирал НАТО призвал ответить на удары Украины по танкерам
Анкара должна ответить на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам в Черном море.
С таким призывом на своей странице в соцсети Х выступил контр-адмирал Военно-морских сил Турции в отставке Джем Гюрдениз.
Гюрдениз, являющийся соавтором турецкой оборонной доктрины «Голубая родина», напомнил, что Турция «не может игнорировать такие инциденты» и должна закономерно ответить в соответствии со своими интересами и международным правом.