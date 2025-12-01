Эстония обратилась с предостережением к Украине

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна предостерег власти Украины от нанесения ударов по судам, в том числе связываемым с Россией, в Балтийском море.

Предостережение Таллин сделал на фоне атак украинских морских дронов на танкеры у турецкого побережья.

В ходе интервью телерадиокомпании ERR Цахкну спросили, не давала ли Эстония украинцам сигнала о том, что им стоит воздержаться от ударов по морским судам на Балтике.

«Мы не говорили "не приходите сюда", - ответил министр. - Но разумнее было бы этого не делать». По его словам, «это действительно может привести к эскалации» в Балтийском море.

