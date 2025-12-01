На Украине скопировали российскую «Герберу»

Новый беспилотник, который является копией российского многофункционального дрона «Гербера», представили на Украине. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фото показан беспилотник самолетного типа, который внешне похож на российскую «Герберу». Дрон построили по схеме «бесхвостка» с однокилевым вертикальным оперением. Характеристики аппарата не раскрывают.

«Герберы» используют в ходе СВО для разведки и поражения целей, а также в качестве ложных целей, которые истощают систему противовоздушной обороны противника. Беспилотники оснащены 4G-модемом, который позволяет передавать видео в режиме реального времени.

В мае военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко писал, что изначально «Герберы», которые изготавливали из фанеры и полиэтилена, называли «мусорными» дронами. Позже аппараты доработали, создав полноценное средство поражения.