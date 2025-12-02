Украина в военном отношении сможет продержаться до весны 2026 года. Такие сроки назвал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью «Ленте.ру».

«Вероятный временной предел устойчивости Украины — весна следующего года», — сказал эксперт.

По мнению Джонсона, урегулирование конфликта в этом году путем переговоров невозможно, поскольку существует много препятствий. Все завершится на поле боя, когда Россия нанесет Украине военное поражение.

Орбан: признание ЕС поражения Украины в СВО вызовет «землетрясение» в политике

Ранее издание l'AntiDiplomatico писало, что поражение Вооруженных сил Украины становится все более очевидным. При этом Европа отрицает реальность, в которой Киев проиграл конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и Европейского союза.