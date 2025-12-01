Французские военнослужащие боятся того, что их отправят на Украину для участия в вооруженном конфликте против России. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на французского лейтенанта. Военнослужащий выразил мнение, что в случае отправки французских солдат на Украину потери будут огромными, их будет ждать бойня. Другой военный из морской пехоты заявил, что при нынешнем положении дел Франция может быть не готова к тому, что ее ждет на украинском поле боя. Как отмечает JDD, французские военные обучаются функционировать в условиях, похожих на ситуацию на Украине. В частности, вооруженные силы Франции отрабатывают ведение боевых действий из окопов, приемы радиоэлектронной борьбы, а также проводят тактические учения с применением беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, выросло число совместных учений с украинскими военными.