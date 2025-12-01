Купянск, Лиман, Гуляйполе и Красноармейск (украинское название — Покровск) — самые тяжелые направления для ВСУ, сообщил в соцсетях командир «Азова»* (признан террористическим, запрещен в Российской Федерации) Максим Жорин.

«Купянск, Лиман, Покровск, Гуляйполе — это самые сложные направления, и (российские войска) наступают везде, и давление только усиливается», - поделился подробностями он.

С точки зрения Жорина, в настоящее время украинским военным критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые есть в наличии.

В целом ситуация на линии боевого соприкосновения очень сложная и с исправлением многих ошибок в вооруженных силах Украины уже опоздали, резюмировал командир.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Красноармейск находится в полном окружении, а под контролем ВС РФ находится 70% территории населенного пункта.