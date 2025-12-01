Новый род войск: как операторы БПЛА изменили ход СВО

Создание нового рода войск в составе ВС России — Войск беспилотных систем — поможет улучшить координацию на этом направлении и использование дронов в боевых условиях. Как относятся к таким изменениям бойцы на фронте и как они меняют ход спецоперации, разбирался корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос создания войск беспилотных систем прорабатывают Минобороны и Генштаб. В декабре было анонсировано их формирование.

А в ноябре 2025 года в Вооруженных силах России были официально созданы войска беспилотных систем. Замначальника нового рода войск полковник Сергей Иштуганов сообщил, что структура полностью определена, сформированы полки и органы управления. Подразделения уже начали работать по единому плану и взаимодействуют с другими частями группировок.

Дмитрий Стешин обратил внимание на то, что «по историческим меркам, новый род войск был создан мгновенно». При этом беспилотники постепенно меняли ситуацию на поле боя уже с 2014 года.

«Своими глазами видел первое военное применение беспилотника «Фантом» (…) В сентябре 2014 года, начались интенсивные бои в Донецком аэропорту. Мы подняли машину в небо в самый критический момент — во время атаки всушной брони и пехоты на здание старого терминала. (…) Уже через 10 минут минометчики получили точнейшие координаты противника», — напомнил он.

После чего, по слова военкора, беспилотники постепенно начали входить в жизнь бойцов и с 2016 года в подразделениях Народной милиции ЛДНР стали появляться первые беспилотные лаборатории, в которых работали энтузиасты «с ноутбуками, паяльниками и с горящими глазами». Все эти наработки не пропали даром и при создании Войск беспилотных систем «к работе был подключен и так называемый «Народный ОПК»».

«Помнишь, как дроны называли «детским садом»? Теперь этот «детский сад» двигает прогресс (…) Мы обеспечиваем проход нашей пехоты через линию обороны и укрепы врага. Иногда, если грамотно и точно размотать позиции, противник сам уходит в тыл. Дроны очень много наших жизней сберегают…», — заметил инструктор одного из подразделений беспилотных систем 51-й армии с позывным «Ваня».

Он подчеркнул, что от нового рода войск ждет «очень-очень много дронов». А вот сапер с позывным «Вайджа», воюющий с 2022 года, уверен, что создание отдельного рода войск позволит уменьшить путаницу и волокиту, так как «теперь есть конкретные люди», которые отвечают за это направление. А командующий новым родом войск будет контактировать напрямую с министром обороны.

В свою очередь командир отделения БПЛА «с большими «крыльями» «Суперкам» с позывным «Тимоха» считает, что вскоре беспилотники отнимут у артиллерии звание «богов войны», а у пехоты статус «царицы полей».

«За счет беспилотников мы сохраняем людей. Дроновод поражает технику из относительно безопасного места. И при этом, наносит врагу огромный ущерб! FPV с противотанковым зарядом стоит 100 тысяч рублей, не больше. А сколько стоит танк?», — заметил он.

По мнению «Тимохи», прогресс в этой отрасли будет заключаться в том, чтобы отодвинуть операторов БПЛА как можно дальше от линии фронта и начать применять «беспилотники-матки», несущие на себе дроны-камикадзе.