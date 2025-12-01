Целью ракетного удара по Днепропетровску стало производство БПЛА
ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по предприятию в Днепропетровске, где собирали беспилотники для ВСУ, пишет военный эксперт Борис Рожин.
Прилет пришелся в промышленное здание на Мандрыковской улице, в котором в числе прочих организаций значилась фирма 3D-печати.
"Ничто не выдавало Штирлица, кроме гугл-карт", - сообщил канал "Война. История. Оружие".
В сети появились кадры момента удара и его последствий. В крыше производственного корпуса зияет пятиметровый пролом, окна в здании выбиты, на улице валяется выброшенное изнутри оборудование.
Напомним, ракетную тревогу в Днепропетровске объявили в 11:11, через три минуты раздался взрыв. Областная администрация сообщила об ударе по автосервису.