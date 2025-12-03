На Украине назвали участок фронта с самыми большими темпами наступления ВС России

Темпы наступления Вооруженных сил (ВС) России на гуляйпольском направлении существенно выше, чем на других позициях.

Участок фронта с самыми большими темпами наступления ВС России назвал украинский военный эксперт Константин Машовец, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Отдельно эксперт подчеркивает, что темпы наступления здесь существенно выше, чем на других участках фронта: около 3 километров в сутки», — сказано в публикации.

По его словам, успешный охват Гуляйполя позволит российским войскам прорваться к Новониколаевке, тем самым разрушив оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) юго-восточнее Запорожья.

1 декабря президент России Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Сообщалось, что российские войска наступают в северо-восточной части города.