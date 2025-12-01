Генерал объяснил, почему украинские спецслужбы стали покушаться на офицеров РФ

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в комментарии «ВФокусе Mail» раскрыл, с чем связаны участившиеся случаи покушения спецслужб Украины на российских военных.

По словам собеседника издания, активизация украинских служб направлена на то, чтобы принудить Москву пойти на условия Киева в ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

Михайлов утверждает, что, с одной стороны, Украина ищет себе агентуру для выполнения террористических актов, а, с другой, по его мнению, в российском обществе есть «маргиналы», которые ищут себе «подработку» с помощью таких предложений, и они готовы пойти на совершение преступлений за любые деньги.

«Но, слава Богу, наши спецслужбы все это предотвращают», — подчеркнул генерал.

Михайлов допускает, что Киев и дальше будет продолжать пользоваться подобными действиями, однако он убежден, что у Украины не получится запугать Россию.