В Запорожье сняли "разговор с небом" солдата ВСУ

Житель Запорожья опубликовал видео неадекватного поведения украинского военнослужащего в общественном месте.

Мужчина в камуфляже, шатаясь,топчется в сквере без определенной цели. Голова его откинута назад, словно солдат разговаривает с небом, глаза закрыты. Время от времени военный поворачивается, перешагивает через невидимые преграды, делает непонятные жесты и хватается за деревья в поисках равновесия.

"Боец ВСУ в Запорожье никак не может поймать сигнал Starlink", - прокомментировала кадры "Изнанка".

В конце видео военный не удерживается на ногах и падает на асфальт. Создается полное впечатление, что он находится под воздействием психотропных веществ. Впрочем, в этом нет ничего удивительного - об употреблении наркотиков в ВСУ регулярно рассказывают пленные.

В октябре в Сумской области были захвачены двое украинских штурмовиков с запрещенными веществами. А бойцам бригады "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) наркотики присылает командование - дронами, перед штурмом. Чтобы не так страшно было.