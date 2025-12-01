Украину обвинили в производстве запрещенных мин

По мнению Ешуа Мозера-Пуангсувана, одного из авторов отчета UNIDIR об использовании противопехотных мин в текущем году, уничтожение украинских запасов данного оружия, несмотря на давние обязательства, вряд ли произойдет до завершения текущего конфликта.

© Минобороны РФ

Представляя доклад Landmine Monitor 2025 в Женеве, эксперт отметил, что "ситуация с накоплением и уничтожением мин остается неизменной". Он подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи в уничтожении миллионов мин в рамках конвенции и завершение этого процесса почти половиной стран-членов ООН, есть две страны-участницы, которые долгое время не выполняют свои обязательства. В отношении Греции выражена надежда на получение новой информации в ближайшее время (1-5 декабря). Однако, в случае с Украиной, на запасы мин влияют условия вооруженного конфликта, что делает невозможной оценку оставшегося количества и крайне маловероятным их уничтожение до окончания боевых действий.

Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2005 году, взяв на себя обязательства по запрету использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин, а также по их уничтожению. Конвенция, подписанная 3 декабря 1997 года и вступившая в силу 1 марта 1999 года, объединяет 163 государства. В июле 2025 года последовал указ Владимира Зеленского о выходе страны из договора, вызвавший обеспокоенность в ООН. Параллельно о прекращении участия в Оттавской конвенции заявили страны Балтии, Польша и Финляндия.

