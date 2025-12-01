Сразу три нефтяных танкера были атакованы за три дня — Украина нарушила последнюю негласную договоренность с РФ с 2022 года. Как сообщает «Царьград», масштаб войны за Черное море растет, а Запад уже не скрывает своих намерений.

Теракты в нейтральных водах

28 ноября стало известно, что в Черном море атакован танкер Virat под флагом Гамбии. Он находится под санкциями США и ЕС, а с января 2025 года большую часть времени простаивал. Позднее источники уточнили, что судно якобы шло по направлению к России. Как сообщил Telegram-канал «Злой морячок», в судно могли ударить пять безэкипажных катеров (БЭК).

Позднее в Сети стали сообщать об ударе по второму танкеру — Kairos. Он выходил из турецкого порта. Оба судна западные СМИ причислили к «теневому флоту» России. Сами танкеры, по предварительным данным, были пусты. Утром 29 ноября СМИ сообщили, что Virat снова попал под атаку.

По информации украинских изданий, танкеры атаковали дроны СБУ Sea Baby в рамках совместной операции спецслужбы и ВМС Украины. «Военная хроника» отмечает, что эта атака — первый подтвержденный случай использования БЭКов против гражданских танкеров.

30 ноября турецкие СМИ заявили, что атаке подвергся уже третий танкер, причем за пределами Черного моря — у берегов Сенегала терпит бедствие нефтяной танкер M/T MERSIN. Он ходит под флагом Панамы, но принадлежит турецкой компании Beşiktaş Denizcilik.

По информации местных СМИ, танкер атаковали украинские морские дроны в трех милях от сенегальского берега. В августе судно заходило в российский порт Тамань. Как пишет военкор Александр Коц, это могло дать повод причислить его к российскому «теневому флоту».

Киев нужно лишить морских портов

Военкор отмечает, что если и этот танкер атаковали украинцы, то это говорит сразу о нескольких вещах. Это значит, что Киев получил «высокое лондонское позволение» бить по кораблям любой приписки и принадлежащие даже странам НАТО. Кроме того, украинские власти получили возможность совершать теракты за пределами Черного моря — а значит, угроза есть для любой базы ВМФ России.

Украина, по всей видимости использует для запуска БЭК гражданские суда. По мнению Коца, в такой ситуации все сводится к тому, что Киев нужно лишать возможности пользоваться своими морскими портами.

«Теперь мало того, что выход с баз в море стал лотереей, так еще и Украина серьезно нарастила морской экспорт, который исчисляется миллиардами долларов. Причем не только зерна. Сегодня до 30% экспорта металлопродукции проходит именно морем. С начала 2025 года украинский морской коридор обеспечил перевозку более 25 млн тонн грузов, в том числе более 15 млн тонн зерновых», — подчеркнул он.

Маршрут стал критически важным для экономики Украины, особенно металлургии. Его стабильная работа позволила украинским экспортерам сохранить позиции на мировых рынках и поддерживать валютные поступления в страну.

Как сообщает «Военная хроника», Запад, прежде всего Британия, стал применять новый механизм давления с помощью диверсионных атак по коммерческим судам — чтобы ограничить экспорт там, где не работают юридические инструменты.

«Все корабли уничтожать нет нужды. Достаточно атаковать два-четыре, чтобы страховщики и судовладельцы отказались от рискованных перевозок российской нефти», — подчеркнул военный волонтер Алексей Живов.

По мнению Живова, дальше будет два варианта. Если Россия не будет предпринимать решительных действий — Киев проведет еще ряд диверсий и терактов. Если же Москва жестко ответит, то переговорам придет конец.

«То есть в конечном счете обе развилки ведут к одному и тому же концу – прекращению переговоров о мире. Поскольку вся эта "игра" ведется для нескольких наблюдателей в Вашингтоне, Москве по большому счету нужно не урегулирование, а чтобы Вашингтон открестился от идеи заработать на Украине после войны. Предоставив всю ситуацию Путину на откуп», — считает эксперт.

Киеву сейчас нужно удерживать имеющийся статус-кво и получать поддержку — для этого украинским властям необходимо продолжать конфликт. Европе тоже не нужен мир — она хочет дальше сковывать и ослаблять Россию.

Последняя негласная договоренность

Полковник в запасе Аслан Нахушев отмечает, что противник нарушил негласную договоренность — не атаковать гражданские суда третьих стран. Он уверен, что все танкеры третьих стран в Килии, Реми, Вилково и Измаиле на Дунае должны быть уничтожены.

«Россия переживет некоторое временное нарушение энергетического транзита через Черное море. Киев — нет», — заявил он.

О самой реализации таких провокаций в Черном море ранее предупреждали военные эксперты. Еще в ноябре канал «Сварщики» отмечал, что активную роль в них играет Турция, которая уже тогда «лоббировала свой интерес» при атаках беспилотников по Новороссийску.

«Стоит понимать, что атаки по порту, на который приходится пятая часть российского экспорта сырой нефти, будут продолжаться до тех пор, пока урон не станет критическим», — писали авторы.

По их мнению, в дальнейшем России предложат или безопасные турецкие суда в качестве альтернативной транспортировки для российской нефти, или перенаправление логистической нефтяной схемы через Турцию на Европу по уже существующему маршруту, который не так сложно перенастроить на реверсное использование.

Кроме того, 22 октября «Сварщики» заявили о процессе запуска украинских ДРГ в «судоходную структуру, которая используется Россией». Тогда стало известно, что украинских военных направят на переданные Западом корабли — корвет и пять противоминных кораблей.

«Какой дальнейший сценарий? Турция сделает исключение из моратория и пропустит украинские суда с уже подготовленными к боевым действиям экипажами в Черное море, используя эту возможность для давления на нас. Либо готовятся атаки по нашему флоту на Балтике. И то и другое, несомненно, означает расширение географии конфликта и возможностей военной логистики Киева», — замечал канал.

Военные эксперты уверены, что подобные украинские корабли будут законной целью РФ в Черном или любом другом море. Несмотря на это, НАТО легко согласится на подобную схему террора руками украинцев.