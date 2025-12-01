Раненый российский боец совершил подвиг в Отрадном

Раненый боец ВС РФ 30 км нес на руках парализованную женщину в Днепропетровской области, заявил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Ситуация произошла в Отрадном, поделился подробностями собеседник издания. Военнослужащий российской армии получил ранение во время минометного обстрела со стороны вооруженных сил Украины.

По информации Кимаковского, несмотря на это, он не только сам выжил, но и спас пенсионерку и ее дочь, эвакуировав их в свой блиндаж.

Сначала он полтора месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл, отметил советник главы ДНР.

Об освобождении Отрадного в Днепропетровской области стало известно 23 ноября. В Минобороны РФ сообщили, что поражение ВСУ нанесли подразделения группировки «Восток».