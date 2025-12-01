Названо возможное место запуска дронов ВСУ по Каспийску

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов предположил, что диверсанты ВСУ могли запускать дроны по Дагестану с Каспийского моря, замаскировавшись под рыбаков. Об этом военный рассказал News.ru.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщил о предотвращении атаки дронов. Он заявил, что беспилотники были сбиты над территорией Каспийска.

В Минздраве региона сообщили, что 12-летняя девочка получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки из-за беспилотника. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Запуск любого беспилотника на Дагестан осуществляется, безусловно, не с географической территории Украины», - заявил Попов.

По его мнению, дроны запускаются диверсантами ВСУ или «проплаченными группами». Он предположил, что эти люди могут запускать дроны со стороны Каспия - «где-то под видом рыбаков, где-то под видом использования туристических маршрутных выходов в море».