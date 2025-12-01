Удар ФАБ «по-новому» в городе-спутнике Красноармейска показали

В Димитрове (украинское название — Мирноград, город-спутник Красноармейска) Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар фугасной авиационной бомбы (ФАБ) по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на неназванные источники.

«[Пункт временной дислокации ВСУ] был вскрыт снова благодаря комплексу РЭР "Тарантул" на базе ИИ», — говорится в сообщении.

Авторы канала уточняют, что такого типа удар наносился «по-новому».

Сообщается, что Российская армия использовала ФАБ-1500. О потерях среди украинской армии после нанесения удара пока неизвестно.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар при помощи ФАБ по позициям ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Удары были нанесены летчиками 11-й гвардейской армии.