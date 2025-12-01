С-300 против F-35: у Венесуэлы есть силы и средства, чтобы устроить США второй Вьетнам

Министр войны Питер Хегсет 26 ноября посетил американские военные объекты в Пуэрто-Рико. Программа инспекционной поездки включала визит на боевые корабли и несколько встреч с высокопоставленными офицерами Южного командования (SOUTHCOM).

Чуть ранее в этом регионе побывал второй человек в иерархии вооруженных сил США – председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Перед этим он посетил штаб Южного командования во Флориде. А уже непосредственно в Карибском регионе проинспектировал в том числе и авианосец «Джеральд Форд». А также пообщался с пилотами ВВС США.

Кейн сам выходец из военно-воздушных сил. До того, как он стал заниматься специальными операциями, летал на истребителях F-16.

24 ноября командование SOUTHCOM выпустило приказ, согласно которому военнослужащим отменяются отпуска и выходные. В США конец последнего осеннего месяца – традиционное время отпусков. Даже Дональд Трамп с семьей убыл на отдых. Но солдатам, сержантам и офицерам, находящимся в зоне ответственности Южного командования, приходится в это время находиться в режиме повышенной готовности.

Между тем обстановка вокруг Венесуэлы продолжает стремительно ухудшаться. Так, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение для авиационных компаний. Согласно документу, воздушное пространство над Боливарианской республикой и рядом с ней называется «небезопасным». Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность на всех высотах.

На самом деле это – беспрецедентный шаг. По сути, FAA своим решением закрыло небо над целой страной. Конечно, авиакомпании могут работать в районах предупреждения. Но тогда они рискуют потерять свои сертификаты и лишатся возможности летать в США. Поэтому большинство мировых авиаперевозчиков изменили своим маршруты и отменили рейсы.

Также всю последнюю неделю американские стратегические бомбардировщики В-52 и В-1В выполняли провокационные полеты вдоль берегов Венесуэлы. Причем, экипажи машин явно демонстрировали, что отрабатывают пуски крылатых ракет.

Сделка или война?

Военная активность США вокруг Боливарианской республики наблюдается уже несколько месяцев. Причем каждый раз источники, близкие к Белому Дому и Овальному кабинету, дают новые даты начала операции.

В то же время в западных СМИ то и дело появляется информация о возможных переговорах между Николасом Мадуро и Дональдом Трампом. Даже утверждается, что Вашингтон дал обещание венесуэльскому лидеру, что не будет его преследовать.

Поэтому в настоящее время возникло такое мнение, что вся ситуация с возможной военной операцией – это только способ воздействовать на Боливарианскую республику. И на самом деле Вашингтон не планирует войны.

В самих же Соединенных Штатах возможные действия против Боливарианской республики не встречают поддержки. Даже наиболее радикальные члены Республиканской партии считают, что США не надо начинать войну.

Между тем конфронтация с Венесуэлой уже бьет по рейтингам Трампа. Пока падение еще терпимо для администрации президента. Но с января стартует новый электоральный цикл.

Сначала пройдут выборы в местные органы власти, затем предварительные в Конгресс, после чего уже начнется борьба за итоговый расклад сил в главный американский законодательный орган.

Причем уже сейчас несколько конгрессменов и сенаторов-республиканцев решили уйти со своих постов. Среди них до недавнего времени ярая трампистка и MAGA-поклонница Марджори Тейлор Грин. И если у Трампа начнут падать рейтинги, он может «утащить» за собой всю партию и потерять пусть небольшое, но все же большинство в Конгрессе.

Поэтому сроки операции против Венесуэлы сильно поджимают Белый Дом. Ее надо начинать как можно быстрее и победно завершить до конца года. И тогда уже можно на позитивной ноте начинать борьбу за выборы.

А сливы о том, что Дональд Трамп готов говорить с Николасом Мадуро – чистой воды профанация. Последний стараниями Белого Дома назван главой наркокартеля «Солнц» и подан в розыск. А не так давно сами «Солнца» был признаны в США международной террористической организацией. Значит, Вашингтон приравнивает лидера Боливарианской республики и его окружение к террористам, аналогичным Усаме Бен Ладену и Аль-Багдади.

Нехирургическое вмешательство

Нужно отметить, что до недавнего времени США затягивали начало боевых действий против Венесуэлы не просто так. Пентагон в последний момент поменял замысел операции.

Ранее «СП» уже рассказывала, что в первоначальном плане большая роль отводилась американским Силам специальных операций. Последние совместно с морскими пехотинцами из 22-го экспедиционного отряда морской пехоты должны были проводить «хирургические удары». Это налеты и рейды на важные промышленные и техногенные объекты Боливарианской республики. Цель захватывается, уничтожается, после чего спецназовцев и морпехов эвакуируют. Следом идет удар уже по новому объекту.

Таким образом Пентагон планировал раскачать ситуацию внутри страны. После чего в Венесуэлу вторглись бы праворадикальные отряды из соседней Колумбии. А дальше, по замыслу Вашингтона, военные и правоохранители перешли бы на сторону восставших и свергли Мадуро.

Но в конце октября США начали менять план операции. Теперь речь уже идет о классическом варианте, когда место «хирургических ударов» займут авиационные и ракетные налеты. С чем связано решение о смене замысла, пока непонятно. Но с начала ноября вокруг Венесуэлы идет перегруппировка американских сил и средств.

Какие изменения произошли? Во-первых, к берегам Боливарианской республики подошел самый современный американский авианосец «Джеральд Форд». Это головной борт нового проекта авианесущих кораблей, которые идут на замену основным «плавающим аэродромам ВМС США «Нимитцам».

«Форд» больше своих предшественников по габаритам, хотя и несет примерно столько же самолетов. Правда, в отличие от «Нимитцев» новый авианосец способен обеспечивать гораздо более высокий темп воздушных операций со своего борта. Поэтому он перевозит больше авиационного топлива, боеприпасов и запасных частей.

Также Пентагон расширяет сеть авиационных баз. В частности, выведены из резерва несколько военных объектов в Пуэрто-Рико. Ранее Корпус морской пехоты США перебросил в регион эскадрилью истребителей пятого поколения F-35B. А сейчас им на помощь летят их коллеги из Военно-воздушных сил.

Пока ВВС перебросили только четыре «пингвина». Но уже есть информация, что новые борты на подходе. Задержка с развертыванием дополнительных «тридцать пятых» была связана с неготовностью расконсервируемых авиационных баз. Но сейчас все работы завершаются.

F-35 в предстоящей операции будут решать сразу несколько задач. Первая – завоевание превосходства в воздухе, а также прикрытие ударных самолетов от Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы. Вторая – подавление средств ПВО Боливарианской республики.

Последняя задача наиболее опасная и крайне важная часть американского замысла. Надо учитывать, что у венесуэльских военных продвинутые даже по современным меркам системы противовоздушной обороны. В том числе модернизированные ЗРК С-125, «Бук-М2», а также ЗРС С-300ВМ.

«Трехсотка-В» – очень опасная боевая машина. И как показывает опыт российской операции в Сирии, подготовленный расчет достаточно просто находит самолеты-«невидимки» и берет их на сопровождение.

Еще одно «тонкое» место американской операции – это Колумбия. Правительство страны сейчас всячески пытается помешать использовать свою территорию для вторжения в Венесуэлу. Причем в Боготе прекрасно понимают, что основу этих сил как раз и составят именно колумбийцы – боевики праворадикальных отрядов.

Пока президент Колумбии Густаво Петро занимает непримиримую позицию по этому вопросу. Но реальных рычагов воздействия на радикалов у него нет. Вооруженные силы дистанцировались от этой борьбы. Впрочем, как и значительная часть правоохранительных органов.