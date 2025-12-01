Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Клиновое в ДНР. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Министерстве обороны России.

© Минобороны РФ

— Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Ранее в Telegram-канале Shot рассказали, что ВС РФ закрепляют свои позиции в городе Волчанск. Как отметили журналисты, Вооруженные силы Украины потеряли десятки тысяч военнослужащих. Военный эксперт Андрей Марочко, в свою очередь, добавил, что под контроль российских солдат перешло 90 процентов территории города.

25 ноября текущего года в российском оборонном ведомстве сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике.

Ранее премьер-министр России, глава Ассоциации юристов Сергей Степашин заявил, что Одесса и Николаев в перспективе могут добровольно воссоединиться с Российской Федерацией.