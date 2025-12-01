В Израиле завершили разработку лазерной системы ПВО

Израиль поставит лазерную систему ПВО "Железный луч" армии 30 декабря
Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года. Об этом сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок израильского Минобороны Даниэль Голд, передает ТАСС.
Он рассказал, что после завершения разработки и комплексной программы испытаний, подтвердившей возможности этой системы, ведомство готово осуществить первую ее поставку Армии обороны Израиля 30 декабря.
Голд добавил, что Израиль в соответствии со стратегией Минобороны уже активно разрабатывает следующее поколение технологических «сюрпризов» для будущих конфликтов - в космической, наступательной и оборонительной сферах.
До этого военный эксперт Алексей Живов сообщил, что Израиль является пионером в области развития лазерных технологий, а также применения их в противовоздушной обороне.
Ранее Израиль применил лазерную систему «Железный луч» против ракет Ирана.