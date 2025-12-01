Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Российская армия взяла под контроль Клиновое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Бойцы также нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка ДНР.