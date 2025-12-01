Амстердам намерен предоставить 250 миллионов евро на закупку вооружений для Киева в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

По его мнению, Украине «крайне срочно нужны зенитные ракеты, истребители F-16 и боеприпасы», а единственный способ оперативно предоставить все это - через PURL.

«Мы внесли еще 250 миллионов евро», - сказал он журналистам.

Брекелманс призвал другие страны Евросоюза "поступить так же", потому что это имеет «ключевое значение» как «для Украины», так и для «безопасности Европы».

Нидерланды, как напомнил министр, стали первой страной, внесшей «вклад в PURL», профинансировав в начале осени "полный пакет в размере 500 миллионов евро".

Инициатива PURL возникла в августе - она представляет собой совместную программу США и НАТО, которая позволяет Украине получать необходимое вооружение, финансируемое странами блока. Проект подразумевает: Киев предоставляет список приоритетных потребностей, а партнеры закупают эту технику и боеприпасы для передачи Украине (прежде всего у Вашингтона).