Раскрыта коварная цель атаки ВСУ на Каспийск

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что атаку на мирных жителей Каспийска вооруженные силы Украины совершили с целью усилить напряженность в регионе. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению собеседника издания, части ВС РФ в Каспийске прикрываются системами РЭБ в определенном режиме, поэтому для нападающей стороны качество и эффективность будет низкая.

Украинец снял, как "стая" ракет X-101 пролетает над стадом коров

Удары наиболее болезненны по мирным жителям, по жилым кварталам, по школам, больницам и так далее, отметил генерал.

По его словам, это специально коварный подход для нагнетания обстановки.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ответ России на возможные попытки НАТО наносить упреждающие удары не заставит себя ждать.