Украинец снял, как "стая" ракет X-101 пролетает над стадом коров

В Сети появилось живописное видео пролета "стаи" крылатых российских ракет X-101 над стадом коров на Украине.

Кадры, где сельская идиллия причудливом образом сочетается с военными действиями, снял местный житель, возможно, пастух.

Интересно, что ракеты летели с двух сторон - две с левой и три - с правой. Безмятежно пасущихся коров они нисколько не потревожили. Да и очевидец вел съемок без эмоций.

Подготовку крылатой ракеты Х-101 к пуску впервые показали на видео

Стратегическую крылатую ракету "воздух-земля" X-101 применяют для ударов вглубь Украины по энергетическим и военным объектам. Ее носителем является турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 "Медведь". Разработана ракета была в 1980-е годы. В ходе СВО ее модернизировали, оснастив новыми боевыми частями и тепловыми ловушками, позволяющими обманывать ПВО.