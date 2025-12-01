Спецназ Британии “целенаправленно” уничтожал “мужчин боевого возраста” в Афганистане

Подразделение специального назначения Великобритании проводило "целенаправленную политику" по "уничтожению мужчин боевого возраста" в Афганистане, показало расследование. Старший офицер сказал, что он высказал свои опасения директору специальных сил Великобритании, но было принято "сознательное решение" скрыть это.

В записке от 7 апреля 2011 года старший офицер предупредил директора сил специального назначения Великобритании об этой политике, разделив опасения командира подразделения, сообщает Sky News. Но старший офицер под кодовым именем N1466 заявил, что было принято "сознательное решение" скрыть возможные военные преступления подразделения, получившего название UKSF1.

Документ был опубликован Следственным управлением по Афганистану после того, как на закрытых слушаниях были представлены доказательства, данные военнослужащими спецназа Великобритании.

В записке N1466, который был помощником начальника оперативного отдела штаба Вооруженных сил Великобритании, описал то, что он услышал от командира подразделения. "Он чувствовал, что это, возможно, преднамеренная политика нынешнего подразделения по выявлению и уничтожению мужчин боеспособного возраста, даже если они не представляют угрозы, - говорилось в записке. – К нему обратились несколько его подчиненных, которые рассказали о отдельных беседах с обученными членами UKSF1, в которых звучали такие предложения".

В записке пояснялось, что командир подразделения "уверен, что они точно передают то, что слышат от коллег".

И хотя N1466 признал, что это утверждение может быть просто "слухом" или "домыслом", он сказал, что "контекст не подтверждает ни то, ни другое утверждение".

Он продолжил: "Сам факт распространения этих слухов сам по себе неприятен и, на мой взгляд, неприемлем для духа UKSF и динамики UKSF - это может привести к взрыву. Очевидно, что если за этим стоит что-то большее, чем слухи, то представители UKSF допустили недопустимое с точки зрения этики и закона поведение".

В заключение он сказал: "Мне кажется, что это заслуживает более глубокого расследования".

Однако директор, известный следствию как N1802, принял "сознательное решение" скрыть потенциальные военные преступления, заявил свидетель N1466.

Старший офицер также обвинил директора в том, что он контролировал информацию о предполагаемых убийствах "таким образом, который, как мне кажется, свидетельствовал о желании сохранить это в тайне".

Свидетель N1466 сказал, что он обеспокоен тем, что данные, полученные в ходе операций по преднамеренному задержанию (DDoS), включая количество найденного оружия в сравнении с количеством убитых врагов, "не кажутся достоверными".

Директор, по его мнению, разделял его точку зрения, но предпочел обработать информацию "таким образом, чтобы ограничить распространение ущерба за пределы штаб-квартиры".

Сотрудник N1802 утверждал, что он "никогда не говорил о возможной преступной деятельности", вместо этого инициировав пересмотр тактики, методов и процедур (TTP), используемых соответствующим подразделением в апреле 2011 года.

В своих свидетельских показаниях офицер вспоминал, что, по его мнению, проверка TTP была задумана как "предупредительный выстрел в спину" подразделения. Но, по его словам, "было очевидно, что это была шарада".

"Я был уверен в то время и остаюсь уверен, что N1802 знал, что происходит на земле, - сказал свидетель. – Скорость реакции N1802 и отсутствие каких-либо дальнейших упоминаний или расследований незаконной деятельности только укрепили мою уверенность в том, что он был в курсе происходящего".

Среди документов, опубликованных в ходе расследования, было краткое изложение беседы между N1466 и Королевской военной полицией (RMP) в октябре 2018 года.

Во время обмена мнениями офицер описал инцидент, когда члены UKSF1 отправились зачищать территорию и обнаружили комнату, где люди прятались под москитной сеткой. В документе говорилось: "Они не раскрыли себя, поэтому UKSF1 стреляла по сетке до тех пор, пока не прекратилось движение. Когда сеть была раскрыта, в ней были женщины и дети. Инцидент был скрыт, и человек, который стрелял, предположительно, получил какую-то награду, чтобы все выглядело законно".

Свидетель N1466 также объяснил следователю, почему он высказался, сказав: "Это не лояльность к вашей организации - стоять в стороне и смотреть, как она катится в тартарары".

В своем выступлении он сослался на предполагаемый расстрел в 2012 году двух детей – Имрана и Билала, сыновей Хусейна Узбекзая и его жены Руккии Халим, – которые находились в своих постелях.

Несмотря на то, что подробностей немного и большая их часть отредактирована, показания N1466 дополняют растущее число утверждений о том, что британские солдаты совершали военные преступления в Афганистане и что офицеры и личный состав британского Министерства обороны не смогли должным образом расследовать эти заявления, констатирует Sky News.

В 2021 году в Великобритании был принят Закон о зарубежных операциях, который обеспечивает Вооруженным силам повышенную защиту от юридической проверки деятельности за рубежом. Закон также ввел презумпцию отказа от судебного преследования за уголовные преступления через пять лет после предполагаемого инцидента и ограничение по срокам рассмотрения гражданских исков в связи с пытками и убийствами.

Семьи жертв могут считать, что правосудие невозможно. На следствие оказывается давление с целью добиться установления истины.

Афганские семьи утверждают, что британские военные проводили "кампанию убийств" гражданских лиц и что старшие офицеры и личный состав Министерства обороны Великобритании "стремились воспрепятствовать надлежащему расследованию".

Операция "Нортмур", расследование стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, начатое в 2014 году для проверки утверждений о казнях, совершенных спецназом, в том числе детей, не привела к судебному преследованию.

Представитель британского Министерства обороны заявил:

"Правительство полностью привержено поддержке независимого расследования, связанного с Афганистаном, поскольку оно продолжает свою работу, и мы чрезвычайно благодарны всем бывшим и нынешним сотрудникам министерства обороны, которые до сих пор давали показания. Мы также по-прежнему привержены оказанию поддержки, которой заслуживают наши силы специального назначения, сохраняя при этом прозрачность и подотчетность, которых британский народ справедливо ожидает от своих вооруженных сил. Уместно, что мы дождемся результатов расследования, прежде чем давать дальнейшие комментарии".

Расследование продолжается, отмечает Sky News.