Названы тайные места запуска дронов ВСУ

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев предположил, что ВСУ могли запускать дроны в сторону Анапы и Краснодара с разных направлений, в том числе с кораблей в Черном море. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 30 ноября, нефтезавод и три дома получили повреждения при атаке дронов на Краснодарский край. В Славянске-на-Кубани был поврежден дом в садоводческом товариществе, а в многоквартирном доме были выбиты окна в семи квартирах.

В Анапе детали дрона повредили крышу одного из домов в дачном товариществе. По словам Кондратьева, классический сценарий предполагает, что ВСУ могли запустить беспилотники из района Одессы.

«Дроны могли запустить с территории Украины, например, в районе Одессы. Они огибают Крым по морю, потому что не могут лететь через него», - подчеркнул эксперт.

В то же время он указал, что некоторые украинские беспилотники оснащаются электрическими двигателями. Он отметил, что дроны с двигателем внутреннего сгорания могут пролетать достаточно большие расстояния - до двух тысяч километров, а беспилотники с электрическим двигателем - только 200-300 километров.

«Отсюда рождается гипотеза, что эти беспилотники могли запустить с моря», - подчеркнул Кондратьев.

Он предположил, что ВСУ могут использовать для запуска дронов гражданское судоходство. К примеру, гражданский сухогруз с контейнерами на борту может выйти из Одессы в нейтральные воды.