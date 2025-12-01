Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что штурмовики ВС России вошли в населённый пункт Гришино.

«Начну с Красноармейско-Дмитровской агломерации, где наши подразделения имеют определённые успехи. И здесь мы видим, что штурмовые подразделения уже вошли в Гришино», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что расчёты тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты украинских оккупантов в Запорожской области.