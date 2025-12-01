В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил на харьковском направлении, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 1 декабря.

Удар «Мсты-Б»

Российские буксируемые гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункты дислокации с живой силой ВСУ в лесу на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Получив координаты целей, расчеты «Мсты-Б» нанесли по ним удары осколочно-фугасными снарядами.

Все цели были поражены. Операция облегчила продвижение мотострелковых подразделений ВС РФ, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Позиции и скопления техники ВСУ выявила воздушная разведка.

«Град» поразил опорный пункт и инженерные сооружения, подготовленные для долговременной обороны, а также технику и личный состав ВСУ.

Операция у Гуляйполя

В Запорожской области операторы российских беспилотников уничтожили гексакоптеры ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Во время разведки ВС РФ выявили группу тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» в районе города Гуляйполе.

Для уничтожения целей ВС РФ применили ударные FPV-дроны. Группа гексакоптеров была поражена в воздухе.

Удар Су-34

Истребитель Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ и месту запуска украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар наносился по заданным координатам авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ликвидация начальника украинской комендатуры

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что в районе Черняков в Харьковской области был ликвидирован начальник украинской пограничной комендатуры. По словам собеседника агентства, это произошло на участке фронта Меловое-Хатнее.

Уничтожение остатков гарнизона ВСУ у Волчанска

Источник ТАСС в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в лесу у Волчанска в Харьковской области. По данным собеседника агентства, лесной массив перешел под полный контроль российских сил.