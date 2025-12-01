ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 80 БПЛА за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 беспилотников и выпустили более 5 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Глотово, Дорогощь, Козинка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотниками, один из которых сбит. В городе Грайвороне в результате детонации FPV-дрона женщина получила баротравму. Лечение продолжает амбулаторно. Мужчина и женщина, получившие ранения утром в результате атаки дрона на автомобиль в селе Глотово, находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице", - написали в оперштабе, добавив, что мирный житель, пострадавший при детонации БПЛА в селе Мощеное, госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.

Также повреждены шесть частных домов и линия электропередачи.

По Белгородскому району ВСУ выпустили четыре беспилотника, поврежден частный дом, по Борисовскому округу - шесть БПЛА, погибли двое мужчин, также поврежден социальный объект.

Валуйский округ атакован пятью беспилотниками, Вейделевский округ - одним БПЛА самолетного типа, последствий нет, Волоконовский округ - 12 беспилотниками. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены два частных дома.

Красногвардейский округ атакован одним БПЛА, Краснояружский - 11 беспилотниками, Новооскольский округ - двумя БПЛА самолетного типа, Ракитянский округ - одним беспилотником, Чернянский округ - еще одним беспилотником самолетного типа, последствий нет.

Населенные пункты Шебекинского округа атакованы с помощью 22 БПЛА. В больницу обратилась женщина, пострадавшая при атаке беспилотника на автомобиль в Шебекино. Ей диагностировали осколочное ранение стопы, лечение продолжит амбулаторно. Также повреждены оборудование на территории коммерческого объекта и остекление частного дома.