Вечером 29 ноября армия России нанесла ракетный удар по международному аэродрому Одессы.

Баллистическая ракета "Искандер" прилетела в ангар с реактивными дронами, которыми ВСУ атакуют Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, рассказал координатор сопротивления Сергей Лебедев.

Беспилотники сгорели, бонусом уничтожено несколько их пилотов - среди них были французы, выяснили подпольщики.

В ночь на 28 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по военному аэродрому Буялык в Одесской области - он также использовался для запуска дронов по российским регионам. В частности, с Буялыка стартовали БПЛА, атаковавшие Таганрог и убившие мирных жителей.

Появились подробности об атаках ВСУ на Ленинградскую область

На Буялыке погибло три десятка украинских военных, еще около 70 человек ранено. Большие потери объясняются попаданием в ангар с горючим и мощным взрывом - его вспышка была видна за 65 километров.

После удара по военному аэродрому украинские БПЛА переехали на гражданский, но их нашли и там.