ВСУ наращивают в Сумской области число расчетов БПЛА

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает перебрасывать в Сумскую область дополнительные расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным агентства, противник действует с целью сдержать продвижение российской группировки войск «Север». Собеседник ТАСС уточнил, что отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации «Украинский легион».

РИА Новости со ссылкой на аналогичные источники добавляет, что, по имеющейся информации, ВСУ наращивают число операторов дронов в том числе для увеличения количества ударов по гражданским объектам на территории Курской области.