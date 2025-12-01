Названо число сбитых БПЛА над регионами РФ за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 30 ноября до 07:00 1 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Брянской области, четыре БПЛА - над территорией Краснодарского края, четыре БПЛА - над территорией Новгородской области, четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, три БПЛА - над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Ленинградской области, два БПЛА - над территорией Воронежской области, один БПЛА - над территорией Волгоградской области, один БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Смоленской области и один БПЛА - над территорией Тульской области", - сообщили в военном ведомстве.

