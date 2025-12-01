Выяснилось, чем маневры бомбардировщиков РФ встревожили НАТО в Арктике

Немецкие журналисты сообщили о повышенном внимании Североатлантического альянса к действиям России в арктическом регионе. Поводом стали полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160, задействованных в недавних патрулированиях над Северным Ледовитым океаном.

По данным издания Merkur, на которое ссылается АБН24, самолёты, известные как «Белый лебедь», были переброшены на север страны и выполняли маршрут в течение одиннадцати часов, после чего вернулись на базы. Отмечается, что Москва усиливает авиабазу в Мурманской области и наращивает военное присутствие в высоких широтах.

Арктика рассматривается как ключевая зона геополитического соперничества. Таяние льдов открыло новые морские пути и облегчило доступ к природным ресурсам. По оценкам геологических служб, регион содержит около 13% мировых запасов нефти и до 30% запасов природного газа. В этих условиях борьба за контроль усиливается, а манёвры российских сил рассматриваются как сигнал о намерении укреплять доминирование в северных широтах.

Россия развивает Северный морской путь, который проходит вдоль её побережья и значительно сокращает время перехода по сравнению с маршрутами через Индийский океан и Суэцкий канал. Однако большая часть пути ограничена льдами, поэтому страна ускоряет строительство ледокольного флота и модернизирует военную инфраструктуру, необходимую для защиты транспортных коридоров и ресурсной базы.

Ту-160 остаётся единственным межконтинентальным бомбардировщиком в мире и важной частью российской ядерной триады. Машина неоднократно модернизировалась и оснащена современными системами управления и связи, что усиливает интерес стран НАТО к каждому её появлению в арктическом небе.